АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.57 USD 66.10
Курс валют на 31.01.2019

Звезду «Дома-2» Антона Гусева опять заподозрили в фотошопе

Бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Антона Гусева снова поймали на фотошопе.

Гусев никогда не скрывал того, что очень гордится своим внешним видом. Каждый день Антон публикует у себя на страничке в Instagram новые фотографии, видеоролики и Stories, на которых демонстрирует подписчикам, что спорт является неотъемлемой частью его жизни.

Звезду «Дома-2» Антона Гусева опять заподозрили в фотошопе

Впрочем, по мнению многочисленных интернет-пользователей, возлюбленный Виктории Романец в реальной жизни далеко не такой, каким показывается себя в социальных сетях. По словам фоловеров, Гусев обманывает своих подписчиков даже когда редактирует фотографию, которую планирует публиковать в личном микроблоге.

«Гусев уже давно заврался! Только вот мне не понятно, зачем? Ну ладно еще девочек можно понять, хочется быть худенькой, с прямым носом или пухлыми губами, но тут мужчина.. Либо же Антон нетрадиционной ориентации, либо же ему нужно срочно обращаться к психологу!», - отметила одна из подписчиц экс-участника «Дома-2».


Звезду «Дома-2» Антона Гусева опять заподозрили в фотошопе

А заподозрили Гусева в фотошопе после его публикации, на которой он пытается сесть на шпагат. Читатели убеждены, что Антон с помощью фоторедактора сделал свои плечи шире, а талию уже, да и по кубиках на прессе недоброжелатели телезнаменитости не забыли пройтись.

Нужно сказать, что впервые подозрения по поводу того, что Антон пользуется фотошопом, появились после того, как один из очевидцев опубликовал в Интернет снимки, на которых запечатлен Гусев с Романец на отдыхе. На кадрах было видно, что Виктория на самом деле не является обладательницей упругого мягкого места, а ее избраннику до того Аполлона, каким он себя представляет, еще качаться и качаться.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Собчак попросила Максима Галкина
Елена Темникова пока не планирует
Бен Аффлек больше не будет играть роль
Блогерша Полина из простой деревни
Google удалила из AppStore приложение
Реформа техосмотра в России будет
Новое покрытие способно самостоятельно
Российские учёные научились эффективно
Александр Семчев раскрыл секрет
Евгения Медведева выступит в ледовом
Звезда «Дома-2» Екатерина Зиновьева
Анастасия Шубская и Александр Овечкин
Ученые обнаружили в Африке “затерянный
В Подмосковье нашли мертвую супружескую
Ревность жительницы Британии оказалась
Звезду «Дома-2» Антона Гусева опять
Победительница «Битвы экстрасенсов»
В Санкт-Петербурге из-за угрозы взрыва
Материнское молоко полезно для детей с
Младшая сестра Эвелины Бледанс Диана
Volkswagen продемонстрировал первые
Масштабные обыски затронули почти
Анна Нахапетова почтила память
Лужков рассказал о неудачных попытках
Звезда «Дома-2» Наталья Игрунова
Ангелина Вовк сообщила, что развесила
Никита Джигурда и Анастасия Волочкова
Полина Гагарина страдает в Китае от
Ученые: Упражнения на выносливость
Слухи о муже Ольги Орловой не
Просмотреть все новости