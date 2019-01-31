Звезду «Дома-2» Антона Гусева опять заподозрили в фотошопе
Бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Антона Гусева снова поймали на фотошопе.
Гусев никогда не скрывал того, что очень гордится своим внешним видом. Каждый день Антон публикует у себя на страничке в Instagram новые фотографии, видеоролики и Stories, на которых демонстрирует подписчикам, что спорт является неотъемлемой частью его жизни.
Впрочем, по мнению многочисленных интернет-пользователей, возлюбленный Виктории Романец в реальной жизни далеко не такой, каким показывается себя в социальных сетях. По словам фоловеров, Гусев обманывает своих подписчиков даже когда редактирует фотографию, которую планирует публиковать в личном микроблоге.
А заподозрили Гусева в фотошопе после его публикации, на которой он пытается сесть на шпагат. Читатели убеждены, что Антон с помощью фоторедактора сделал свои плечи шире, а талию уже, да и по кубиках на прессе недоброжелатели телезнаменитости не забыли пройтись.
Нужно сказать, что впервые подозрения по поводу того, что Антон пользуется фотошопом, появились после того, как один из очевидцев опубликовал в Интернет снимки, на которых запечатлен Гусев с Романец на отдыхе. На кадрах было видно, что Виктория на самом деле не является обладательницей упругого мягкого места, а ее избраннику до того Аполлона, каким он себя представляет, еще качаться и качаться.
Гусев никогда не скрывал того, что очень гордится своим внешним видом. Каждый день Антон публикует у себя на страничке в Instagram новые фотографии, видеоролики и Stories, на которых демонстрирует подписчикам, что спорт является неотъемлемой частью его жизни.
Впрочем, по мнению многочисленных интернет-пользователей, возлюбленный Виктории Романец в реальной жизни далеко не такой, каким показывается себя в социальных сетях. По словам фоловеров, Гусев обманывает своих подписчиков даже когда редактирует фотографию, которую планирует публиковать в личном микроблоге.
«Гусев уже давно заврался! Только вот мне не понятно, зачем? Ну ладно еще девочек можно понять, хочется быть худенькой, с прямым носом или пухлыми губами, но тут мужчина.. Либо же Антон нетрадиционной ориентации, либо же ему нужно срочно обращаться к психологу!», - отметила одна из подписчиц экс-участника «Дома-2».
А заподозрили Гусева в фотошопе после его публикации, на которой он пытается сесть на шпагат. Читатели убеждены, что Антон с помощью фоторедактора сделал свои плечи шире, а талию уже, да и по кубиках на прессе недоброжелатели телезнаменитости не забыли пройтись.
Нужно сказать, что впервые подозрения по поводу того, что Антон пользуется фотошопом, появились после того, как один из очевидцев опубликовал в Интернет снимки, на которых запечатлен Гусев с Романец на отдыхе. На кадрах было видно, что Виктория на самом деле не является обладательницей упругого мягкого места, а ее избраннику до того Аполлона, каким он себя представляет, еще качаться и качаться.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:06