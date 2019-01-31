Звезду «Дома-2» Антона Гусева опять заподозрили в фотошопе

«Гусев уже давно заврался! Только вот мне не понятно, зачем? Ну ладно еще девочек можно понять, хочется быть худенькой, с прямым носом или пухлыми губами, но тут мужчина.. Либо же Антон нетрадиционной ориентации, либо же ему нужно срочно обращаться к психологу!», - отметила одна из подписчиц экс-участника «Дома-2».



