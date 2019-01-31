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Бен Аффлек больше не будет играть роль Бэтмена

Один из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов в США Warner Bros сообщил дату премьеры новой киноленты «Бэтмен». Также стало ясно, что Бен Аффлек больше не будет играть роль этого супергероя.

Бен Аффлек больше не будет играть роль Бэтмена

Создатели нового кинофильма о Бэтмене держат в строжайшем секрете все подробности сюжета. Публике известно лишь то, что противостоять данному супергероию будет суперзлодей Дезстроук. В одном из своих недавних интервью американский кинорежиссёр Мэтт Ривз рассказал, что новая картина будет захватывающей детективной историей, благодаря которой зритель сможет погрузиться в мир Готэма. Премьера киноленты «Бэтмен» состоится в 2021 году. На своей странице в Twitter знаменитый актер Бен Аффлек сообщил, что он больше не будет играть Бэтмена и передает «факел» следующему поколению Брюса Уэйна.

Бен Аффлек больше не будет играть роль Бэтмена

Напомним, Бен Аффлек получил роль в 2013 году. Тогда многие зрители отреагировали на это негативно, но после выхода «Бэтмен против Супермена» многие приняли актера в данной роли.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:16

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