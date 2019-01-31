Бен Аффлек больше не будет играть роль Бэтмена





Создатели нового кинофильма о Бэтмене держат в строжайшем секрете все подробности сюжета. Публике известно лишь то, что противостоять данному супергероию будет суперзлодей Дезстроук. В одном из своих недавних интервью американский кинорежиссёр Мэтт Ривз рассказал, что новая картина будет захватывающей детективной историей, благодаря которой зритель сможет погрузиться в мир Готэма. Премьера киноленты «Бэтмен» состоится в 2021 году. На своей странице в Twitter знаменитый актер Бен Аффлек сообщил, что он больше не будет играть Бэтмена и передает «факел» следующему поколению Брюса Уэйна.Напомним, Бен Аффлек получил роль в 2013 году. Тогда многие зрители отреагировали на это негативно, но после выхода «Бэтмен против Супермена» многие приняли актера в данной роли.