Google удалила из AppStore приложение для отслеживания действий пользователей





Юзерам, которые достигли 18-летнего возраста, Google вносит предложение установить специальное приложение. Оно позволяет компании следить за трафиком и личными данными пользователя, взамен на это последний получает специальные подарочные карты. Заметим, что данное приложение отличается от своего аналога Facebook Research большим количество предоставленной информации о сборе данных. Screenwise Meter имеет функцию «Гостевой режим», которая временно отключает отслеживание трафика.По заявлению представителей Google, они приняли такое решение из-за возникших проблем со сбором необходимого материала в Facebook. На сегодняшний день Screenwise Meter прекратила функционировать на базе iOS. Официальные представители американской транснациональной корпорации признали, что нарушили правила компании Apple об конфиденциальности, и принесли извинения. На данный момент от Apple не поступило никаких комментариев.Напомним, Facebook в обмен на доступ к личным данным пользователей платили им до двадцати долларов в месяц. Неизвестно, какие данные использовала компания. Это может быть история поиска, геолокация, личные сообщения, фотографии и видеозаписи, а также остальная личная информация. Компания Apple ограничила доступ приложения Facebook Research для iOS, а также выступила с заявлением об нарушении Facebook соглашения и использования сертификата программы Enterprise Developer Program. Его распространили среди широкой аудитории, хотя изначально разрабатывали только для приложений внутри корпорации.