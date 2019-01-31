Google удалила из AppStore приложение для отслеживания действий пользователей
Компания Google удалила из магазина приложений App Store вложение Screenwise Meter, благодаря которому была возможность отслеживать действия пользователей. Об этом представители корпорации сообщили сотрудникам издательства TechCrunch.
Юзерам, которые достигли 18-летнего возраста, Google вносит предложение установить специальное приложение. Оно позволяет компании следить за трафиком и личными данными пользователя, взамен на это последний получает специальные подарочные карты. Заметим, что данное приложение отличается от своего аналога Facebook Research большим количество предоставленной информации о сборе данных. Screenwise Meter имеет функцию «Гостевой режим», которая временно отключает отслеживание трафика.
По заявлению представителей Google, они приняли такое решение из-за возникших проблем со сбором необходимого материала в Facebook. На сегодняшний день Screenwise Meter прекратила функционировать на базе iOS. Официальные представители американской транснациональной корпорации признали, что нарушили правила компании Apple об конфиденциальности, и принесли извинения. На данный момент от Apple не поступило никаких комментариев.
Напомним, Facebook в обмен на доступ к личным данным пользователей платили им до двадцати долларов в месяц. Неизвестно, какие данные использовала компания. Это может быть история поиска, геолокация, личные сообщения, фотографии и видеозаписи, а также остальная личная информация. Компания Apple ограничила доступ приложения Facebook Research для iOS, а также выступила с заявлением об нарушении Facebook соглашения и использования сертификата программы Enterprise Developer Program. Его распространили среди широкой аудитории, хотя изначально разрабатывали только для приложений внутри корпорации.
Юзерам, которые достигли 18-летнего возраста, Google вносит предложение установить специальное приложение. Оно позволяет компании следить за трафиком и личными данными пользователя, взамен на это последний получает специальные подарочные карты. Заметим, что данное приложение отличается от своего аналога Facebook Research большим количество предоставленной информации о сборе данных. Screenwise Meter имеет функцию «Гостевой режим», которая временно отключает отслеживание трафика.
По заявлению представителей Google, они приняли такое решение из-за возникших проблем со сбором необходимого материала в Facebook. На сегодняшний день Screenwise Meter прекратила функционировать на базе iOS. Официальные представители американской транснациональной корпорации признали, что нарушили правила компании Apple об конфиденциальности, и принесли извинения. На данный момент от Apple не поступило никаких комментариев.
Напомним, Facebook в обмен на доступ к личным данным пользователей платили им до двадцати долларов в месяц. Неизвестно, какие данные использовала компания. Это может быть история поиска, геолокация, личные сообщения, фотографии и видеозаписи, а также остальная личная информация. Компания Apple ограничила доступ приложения Facebook Research для iOS, а также выступила с заявлением об нарушении Facebook соглашения и использования сертификата программы Enterprise Developer Program. Его распространили среди широкой аудитории, хотя изначально разрабатывали только для приложений внутри корпорации.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:07