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В Подмосковье нашли мертвую супружескую пару в автомобиле

В Подмосковье супружеская пара была найдена мёртвой. По имеющимся данным, останки находились в гараже, где стояло авто.
В Подмосковье нашли мертвую супружескую пару в автомобиле

Предположительно, причиной смерти могло стать отравление угарным газом. Мужчина и женщина пребывали в авто со включенным силовым агрегатом.
Есть версия, что погибшие особы уснули, не заметив опасности. Пресс-центр регионального УМВД подтверждает факт случившегося. Обстоятельства смерти супружеской пары выясняются сотрудниками следственных органов Московской области.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:08

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