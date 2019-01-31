В Подмосковье нашли мертвую супружескую пару в автомобиле
В Подмосковье супружеская пара была найдена мёртвой. По имеющимся данным, останки находились в гараже, где стояло авто.
Предположительно, причиной смерти могло стать отравление угарным газом. Мужчина и женщина пребывали в авто со включенным силовым агрегатом.
Есть версия, что погибшие особы уснули, не заметив опасности. Пресс-центр регионального УМВД подтверждает факт случившегося. Обстоятельства смерти супружеской пары выясняются сотрудниками следственных органов Московской области.
Предположительно, причиной смерти могло стать отравление угарным газом. Мужчина и женщина пребывали в авто со включенным силовым агрегатом.
Есть версия, что погибшие особы уснули, не заметив опасности. Пресс-центр регионального УМВД подтверждает факт случившегося. Обстоятельства смерти супружеской пары выясняются сотрудниками следственных органов Московской области.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:08