В Санкт-Петербурге из-за угрозы взрыва массово эвакуируют людей из школ, больниц и ТЦ





Согласно имеющимся сведениям, в четверг, 31 января, эвакуация проводилась в десятке школ, не менее чем 20 больницах, а также нескольких крупных торговых центрах. В частности, людей выводили из таких ТЦ, как “Стокманн”, “Радуга”, “Континент” и т.д. В экстренных службах Северной столицы подтвердили, что в ряде объектов начата эвакуация, что осуществляется на фоне сообщений об опасных предметах.Проводилась эвакуация даже в комплексе “Невская ратуша”, где насчитывается почти 960 офисных помещений. Пока нет данных о том, чтобы в одном из “заминированных” объектов действительно были обнаружены опасные устройства.