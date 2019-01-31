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Масштабные обыски затронули почти тысячу газовых предприятий в Дагестане за 2018 год

В период за 2018 год прокуратура провела почти тысячу обысков на газовых предприятиях в Дагестане. Соответствующую информацию предоставил прокурор республики Денис Попов.
Масштабные обыски затронули почти тысячу газовых предприятий в Дагестане за 2018 год

Согласно отчету, проверками в сумме были затронуты порядка 960 субъектов газопотребления. В процессе работы прокуратуре удалось выявить несколько преступных схем, которые предполагали массовые хищения как непосредственно газа, так и денежных средств. Впоследствии прокуратурой Дагестана было в официальном порядке возбуждено восемь уголовных делопроизводств, все еще продолжаются расследования и проверки.

Помимо этого, за год в республике удалось обнаружить порядка 1,6 тысячи бесхозных объектов ТЭК, успешно пресечена и не соответствующая законодательству деятельность почти 40 АЗС. В рамках противодействия коррупции у чиновников Дагестана за 2018 год арестовано имущества на сумму, превышающую 2 млрд рублей. У некоторых из них обнаружено имущество, чья цена многократно превышает непосредственно доходы.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:45

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