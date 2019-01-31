Российские учёные научились эффективно очищать воду от урана
Российские исследователи научились эффективно очищать воду от урана. Учёные извлекли из жидкости 95 процентов радиоактивных веществ.
Российская академия наук совместно со специалистами Дальневосточного университета представила новую технологию очистки воды от урановых примесей. Как пишет издание "Слово и Дело", созданный сорбент отделяет от очищаемого раствора практически все радиоактивные вещества, концентрируя их в количестве 95 процентов.
Технология подходит для устранения опасных загрязнений в морской и сточной воде. Избавившись от частиц радиоактивного урана, жидкость можно подготавливать для промышленных и бытовых нужд. На сегодняшний день процесс очистки занимает порядка 48 часов.
Отметим, что уран и соединения элемента являются токсичными для человека. Вещество действует, как яд, поражающий все клетки организма, особенно затрагивая почки, кровь и нервную систему. Также тяжёлый металл нарушает функцию аминокислот и ферментов.
Российская академия наук совместно со специалистами Дальневосточного университета представила новую технологию очистки воды от урановых примесей. Как пишет издание "Слово и Дело", созданный сорбент отделяет от очищаемого раствора практически все радиоактивные вещества, концентрируя их в количестве 95 процентов.
Технология подходит для устранения опасных загрязнений в морской и сточной воде. Избавившись от частиц радиоактивного урана, жидкость можно подготавливать для промышленных и бытовых нужд. На сегодняшний день процесс очистки занимает порядка 48 часов.
Отметим, что уран и соединения элемента являются токсичными для человека. Вещество действует, как яд, поражающий все клетки организма, особенно затрагивая почки, кровь и нервную систему. Также тяжёлый металл нарушает функцию аминокислот и ферментов.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:54