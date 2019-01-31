Реформа техосмотра в России будет отправлена на доработку





Поправки инициировали представители Министерства экономики. На март месяц текущего года запланировано второе чтение. Согласно данному документу, будут введены тарифы, касающиеся процедуры прохождения технического осмотра. Также запретят рекламы фирм, которые занимаются незаконной продажей готовых карт диагностик. Поправки ещё предусматривают наказание технических специалистов. В свою очередь руководством ФАС не одобряются данные идеи. Министерство экономики планирует повышение штрафов за прохождение технического обслуживания без авто с 5 000 до 50 000 рублей, ввод наказаний для руководства, а также специалистов. В отношении незаконной аккредитации операторов предусматривается солидное административное взыскание в размере 100 000 – 300 000 руб. Изменениям также будет подвержен закон «О рекламе». В случае его принятия ФАС сможет выдвигать штрафы даже поисковым системам.Довольно оживлённо стали дискутировать вокруг пункта, который касается аккредитации операторов. У страховых фирм предлагают забрать право выдавать лицензии. Такие полномочия собираются передать государству. Нужно, как и в случае с тарифами ОСАГО, позволить регионам самостоятельно назначать тарифы в пределах утвержденных лимитов.