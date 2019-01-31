Александр Семчев раскрыл секрет похудения на 40 кг





По словам Александра Семчева, он успел перепробовать многое, но даже у психотерапевта для него в итоге не нашлось достойной мотивации, которую артист считает главным фактором. Единственное, что помогает похудеть, убежден деятель, это решение “зашить рот” и отказаться от “обжирательства”. За себя взяться звезда кино отважился по той причине, что еще хочет и пожить, и поработать.Говоря о причинах избыточного веса, Александр Семчев отметил, что отчасти виновником стали бедное детство и юность. Когда появилось много товаров на полках, актер брал все, что предлагали, поскольку о ЗОЖ тогда никто не говорил. Сейчас артист старается не придерживаться диет, а просто правильно питаться, предпочитая небольшие порции. Чаще всего в рационе присутствует куриная грудка, а порция гарнира размерами не больше кулака. Прежде всего худеть Семчев решил для себя, и уже потом для работы.