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Александр Семчев раскрыл секрет похудения на 40 кг

Александр Семчев решил поделиться с поклонникам своим секретом похудения на 40 кг. На пути к избавлению от лишнего веса актер успел пройти через различные диеты, многочисленные таблетки, и даже посещение психотерапевта.
Александр Семчев раскрыл секрет похудения на 40 кг

По словам Александра Семчева, он успел перепробовать многое, но даже у психотерапевта для него в итоге не нашлось достойной мотивации, которую артист считает главным фактором. Единственное, что помогает похудеть, убежден деятель, это решение “зашить рот” и отказаться от “обжирательства”. За себя взяться звезда кино отважился по той причине, что еще хочет и пожить, и поработать.
Александр Семчев раскрыл секрет похудения на 40 кг

Говоря о причинах избыточного веса, Александр Семчев отметил, что отчасти виновником стали бедное детство и юность. Когда появилось много товаров на полках, актер брал все, что предлагали, поскольку о ЗОЖ тогда никто не говорил. Сейчас артист старается не придерживаться диет, а просто правильно питаться, предпочитая небольшие порции. Чаще всего в рационе присутствует куриная грудка, а порция гарнира размерами не больше кулака. Прежде всего худеть Семчев решил для себя, и уже потом для работы.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:45

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