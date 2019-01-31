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Звезда «Дома-2» Наталья Игрунова призналась, что взяла у Ольги Сударкиной деньги за моральную компенсацию

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Наталья Игрунова заявила, что больше не будет пытаться посадить Ольгу Сударкину в тюрьму.

Наталья впервые за долгое время прокомментировала ситуацию с предстоящим судом. Напомним, что недавно блондинка подала иск, в котором требовала посадить свою обидчицу в тюрьму за нанесенные ей травмы.

Звезда «Дома-2» Наталья Игрунова призналась, что взяла у Ольги Сударкиной деньги за моральную компенсацию

Не секрет, что прошло уже несколько месяцев с тех времен, как Игрунова вместе со своим возлюбленным Павлом Уломским покинула скандально-известную телестройку. По словам экс-участников «Дома-2», их выставили за ворота проекта прямо среди ночи.

«Нас выгнали посреди ночи за ворота без объяснений и денег!», - в свое время заявляла Наталья.

Оказалось, что руководство телешоу очень разгневалось на парочку за то, что она буквально требовали от них наказать Ольгу Сударкину, которая могла оставить Наталью калекой на всю оставшуюся жизнь. Впрочем, даже спустя несколько месяцев Игруновой так и не удалось наказать обидчицу.

Звезда «Дома-2» Наталья Игрунова призналась, что взяла у Ольги Сударкиной деньги за моральную компенсацию

По слова блондинки, она очень хотела посадить Ольгу в тюрьму. Впрочем, статья 112 часть 1 не предусматривает суровое наказание. Лишь в редких случаях подсудимого могут посадить в места лишения свободы на три года, но для этого у этого человека должны быть судимости или плохая характеристика.

Наталья добавила, что именно поэтому она решила взять деньги у Сударкиной за моральную компенсацию. К слову, Игрунова поспешила извиниться перед преданными поклонниками, которые ждали, когда Ольга понесет наказание за содеянное.

Звезда «Дома-2» Наталья Игрунова призналась, что взяла у Ольги Сударкиной деньги за моральную компенсацию

«Простите меня! Я знаю, как вы ждали, когда воцарит справедливость!», - заявила Наталья.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:31

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