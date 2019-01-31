Анастасия Шубская и Александр Овечкин посетили концерт Александра Розенбаума в США

Артист остался очень доволен визитом спортсмена и его жены. По словам Александра Розенбаума, мать Анастасии Шубской, известная российская киноактриса Вера Глаголева, была его любимой подругой.В личном микроблоге Instagram звезда отечественного шансона отметил, что после концерта он очень душевно пообщался с Александром Овечкиным, играющим в чемпионате НХЛ в составе местной команды, и его очаровательной избранницей. Артист опубликовал совместное фото с супружеской парой , которое очень понравилось большинству фанатов барда.Ценители творчества Александра Розенбаума порадовались за кумира, отметив в комментариях, что знаменитости выглядят на фото, как семья. Поклонники пожелали кумиру успеха и больших аншлагов во время заграничного турне.