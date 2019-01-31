Анастасия Шубская и Александр Овечкин посетили концерт Александра Розенбаума в США
Александр Розенбаум активно гастролирует по городам США и Канады. Недавно концерт российского исполнителя состоялся в Вашингтоне. Звезда рассказал фанатам в Instagram, что его выступление посетили Анастасия Шубская вместе с мужем - известным хоккеистом Александром Овечкиным.
Артист остался очень доволен визитом спортсмена и его жены. По словам Александра Розенбаума, мать Анастасии Шубской, известная российская киноактриса Вера Глаголева, была его любимой подругой.
В личном микроблоге Instagram звезда отечественного шансона отметил, что после концерта он очень душевно пообщался с Александром Овечкиным, играющим в чемпионате НХЛ в составе местной команды, и его очаровательной избранницей. Артист опубликовал совместное фото с супружеской парой , которое очень понравилось большинству фанатов барда.
Ценители творчества Александра Розенбаума порадовались за кумира, отметив в комментариях, что знаменитости выглядят на фото, как семья. Поклонники пожелали кумиру успеха и больших аншлагов во время заграничного турне.
Артист остался очень доволен визитом спортсмена и его жены. По словам Александра Розенбаума, мать Анастасии Шубской, известная российская киноактриса Вера Глаголева, была его любимой подругой.
В личном микроблоге Instagram звезда отечественного шансона отметил, что после концерта он очень душевно пообщался с Александром Овечкиным, играющим в чемпионате НХЛ в составе местной команды, и его очаровательной избранницей. Артист опубликовал совместное фото с супружеской парой , которое очень понравилось большинству фанатов барда.
Ценители творчества Александра Розенбаума порадовались за кумира, отметив в комментариях, что знаменитости выглядят на фото, как семья. Поклонники пожелали кумиру успеха и больших аншлагов во время заграничного турне.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:25