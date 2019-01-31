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Победительница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос рассказала о высокопоставленных клиентах

В одном из своих недавних интервью Виктория Райдос рассказала, что среди ее клиентов есть высокопоставленные лица. Также победительница шоу «Битва экстрасенсов» поведала о своих отношениях с супругом.

Победительница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос рассказала о высокопоставленных клиентах

Виктория Райдос победила в 16 сезоне «Битвы экстрасенсов», после чего она стала весьма популярной. Но при этом ясновидящая не может гарантировать своим клиентам 100% результата, поскольку уверена, что судьба человека зависит только от него. В одном из своих недавних интервью Виктория Райдос рассказала, что к ней очень часто за помощью обращаются высокопоставленные мужчины, имена которых она не назвала. Она поведала, что спрашивают ее клиенты в основном о простых вещах, но о каких именно - не уточнила.

Победительница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос рассказала о высокопоставленных клиентах

Также Виктория Райдос сообщила, что у нее бывает довольно тяжелые дни и тогда опорой для нее становится супруг. Именно он когда-то уговорил ее принять участие в шоу «Битва экстрасенсов». Ведьма рассказала, что ее наследники не знают чем занимается их мать , поскольку еще слишком маленькие для такой информации.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:03

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