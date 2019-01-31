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Ученые обнаружили в Африке “затерянный город”

На территории Африки ученым удалось обнаружить “затерянный город”. Работа проводилась специалистами из ЮАР, представляющими Витватерсрандский университет.
Ученые обнаружили в Африке “затерянный город”

Авторы работы долгое время осуществляли изучение территории заповедника Суйкербосранд. В процессе были обнаружены останки, походящие на следы городского поселения. Чтобы пролить свет на историю места, было решено задействовать лидар, благодаря чему в итоге удалось воссоздать в виртуальном виде копию города с населением порядка 10 тысяч человек. Всего на территории населенного пункта могло насчитываться порядка 800 домов, а его площадь достигала 20 тысяч кв.км.

Расцвет города припадал на период между XV и XIX столетиями, в центре имеются ограждения, где мог содержаться рогатый скот. Проживать в Квененге могли представители народа тсвана, а упадок территории спровоцировали, как считается, локальные войны. Находка важна для заполнения пробелов в истории Африки.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:16

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