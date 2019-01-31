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Новое покрытие способно самостоятельно избавить автомобиль от царапин

Специалисты создали новое покрытие, которое способно самостоятельно избавить автомобиль от царапин. Над изобретением потрудились сотрудники Нортвестернского Университета.
Новое покрытие способно самостоятельно избавить автомобиль от царапин

Разработка представляет из себя специальное покрытие для металла. Оно способно избавить поверхность кузова от различных маленьких повреждений, в том числе царапин, трещин и сколов, тем самым не давая им превратиться в коррозию, которая способна нанести огромный вред транспортному средству. Разработчики уверяют, что благодаря покрытию процесс исчезновения повреждения происходит практически моментально. Новинка отличается от аналоговых разработок тем, что она восстанавливает повреждения, имеющие миллиметровые размеры. Покрытия предыдущего поколения помогали от повреждений размером в нанометры.

По словам главы команды инженеров Цзясина Хуана, им удалось создать систему, которая имеет противоречивые качества. Она достаточно жидкая, однако совершенно не стекает с поверхности автомобиля. Для того, чтобы добиться такого результата, изобретатели заключили масло в сетку из частичек графена. Последняя прочно удерживает масло, а при повреждении высвобождает его для восстановления структуры покрытия.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:00

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