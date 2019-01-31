Ревность жительницы Британии оказалась симптомом смертельного заболевания





Еще в 2015 году уроженка графства Глостершир внезапно начала подозревать своего партнера в изменах, переписках с другими девушками и лжи. Она переживала из-за того, что прежде у нее беспокойства не вызывало. В том же году британка заболела гриппом, у нее случился первый припадок, и медики на несколько дней ввели пациентку в искусственную кому. После выхода из последней жительница Британии еще порядка недели не узнавала своих родителей.Спустя пару дней после выхода из больницы паранойя вернулась, девушка стала бояться многих вещей, реже выходила из дома, а однажды проснулась с уверенностью, что ее мать умерла. После возвращения в медучреждение у британки зафиксировали психоз, затем оказалось, что у нее развился энцефалит.Парень в процессе лечения захотел расстаться с девушкой, ее поддерживали лишь родители. Во время пребывания в больнице по причине приема специальных стероидов жительница Британии набрала порядка 40 кг. Сейчас она работает в турагентстве и нашла новую любовь, сразу предупредив партнера о болезни.