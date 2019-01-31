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Слухи о муже Ольги Орловой не подтвердились

Сплетни, которые продолжают распространять в социальных сетях недоброжелатели Ольги Орловой, не подтвердились.

Напомним, что уже неделю в Сети обсуждается новость о том, что одна из телеведущих реалити-шоу «Дом-2» привела на проект своего супруга, с который тайно узаконила свои отношения за Периметром.

Слухи о муже Ольги Орловой не подтвердились

Впрочем, несколько часов назад слухи о тайном муже Ольги Орловой были опровергнуты. Как выяснилось, новый участник телешоу «Дом-2» Кирилл Орлов не имеет никакого отношения к телезнаменитости, и является просто ее однофамильцем.

А положил конец всем слухам вокруг Орловой ее коллега по съемочной площадке Влад Кадони, который во время голосования поспешил напомнить участникам проекта о слухах, которые продолжают ходить в Сети, а Ольга, как утверждают, «похихикала и запамятовала».

Стоит отметить, что Орлова и вправду не обратила внимания на сплетни, которые продолжают распространяться по социальным сетям, и, приняв роскошный букет от новенького участника «Дома-2», снова прижалась к Кадони, вполне вероятно боясь новых слухов.

Слухи о муже Ольги Орловой не подтвердились

По мнению телезрителей, Ольгу Орлову могли привлечь рассказы ее однофамильца о том, что он является известным американским рэп-исполнителем, который мечтает о российской жене.

«Кириллу Орлову, как видно, не повезло встретить в Нью-Йорке нашу Оксану Ряску, а так бы и в Россию не пришлось ехать..», - отметил один из телезрителей «Дома-2».

К слову, некоторые поклонники телепроекта думают, что Орлова совсем скоро все-таки даст «зеленый» свет американскому музыканту.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:01

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