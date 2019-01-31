Материнское молоко полезно для детей с пороками сердца





Учёные выяснили, что грудное молоко имеет пользу не только для недоношенных детей, но и страдающих ИБС и НЭК, то есть с врождённым пороком сердца и некротическим энтероколитом. Позитивное влияние естественного вскармливания доказано как для здоровых младенцев, так и для рождённых раньше срока. Порок сердца, по последним медицинским данным, встречается у одного из тысячи новорождённых и детей младше года.Знания учёных о ИБС могут значительно повлиять на то, как ребёнок восстановится, в частности, при помощи грудного вскармливания. Часто встречается и такое осложнение, как НЭК, когда повреждается кишечник. Дефект реже появляется у недоношенных младенцев, если кормить их только грудью, доказано исследованиями.ИБС часто приводит не только к проблемному кормлению, но также к замедленному росту и набору веса. Молоко матери помогает справиться с данными проблемами, улучшая иммунитет и защищая от инфекций. Учёные советуют медикам общаться с роженицами и молодыми матерями о важности грудного вскармливания детей с ИБС.