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Младшая сестра Эвелины Бледанс Диана вышла из тюрьмы

Младшая сводная сестра Эвелины Бледанс вышла из тюрьмы, а теперь просит о помощи. При этом сама отечественная телеведущая не хочет встречаться со своей родственницей.
Младшая сестра Эвелины Бледанс Диана вышла из тюрьмы

Диана попала в тюрьму в 2017, когда ее осудили на два года по причине контрабанды запрещенных препаратов. Еще в 2016 сестра Эвелины Бледанс сообщила о циррозе печени, и ее родственница помогала в сборе средств на лечение. Девушка недавно посетила студию шоу “Пусть говорят”, где заявила о желании встретиться с сестрой, однако та не проявляет интереса к взаимодействию с членом своей семьи.

В студии побывала и дочь Дианы, отметившая, что после ареста ее матери известная тетя ни разу не позвонила, и лишь через несколько месяцев она увидела, как в интервью Эвелина Бледанс отказывается взаимодействовать с сестрой. Осужденная родственница отмечает, что ее задержали за контрабанду обезболивающих, которые она на самом деле покупала для себя в количестве двух пластинок.
Младшая сестра Эвелины Бледанс Диана вышла из тюрьмы

Также сейчас родственница Бледанс стоит в очереди на трансплантацию почек, боясь, что может умереть, хотя врачи отрицают значительный риск для жизни Дианы. Последняя не просит от сестры материальной помощи, но хочет, чтобы та позаботилась о ее дочери в случае, если проблема со здоровьем усугубится.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:55

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