Младшая сестра Эвелины Бледанс Диана вышла из тюрьмы





Диана попала в тюрьму в 2017, когда ее осудили на два года по причине контрабанды запрещенных препаратов. Еще в 2016 сестра Эвелины Бледанс сообщила о циррозе печени, и ее родственница помогала в сборе средств на лечение. Девушка недавно посетила студию шоу “Пусть говорят”, где заявила о желании встретиться с сестрой, однако та не проявляет интереса к взаимодействию с членом своей семьи.В студии побывала и дочь Дианы, отметившая, что после ареста ее матери известная тетя ни разу не позвонила, и лишь через несколько месяцев она увидела, как в интервью Эвелина Бледанс отказывается взаимодействовать с сестрой. Осужденная родственница отмечает, что ее задержали за контрабанду обезболивающих, которые она на самом деле покупала для себя в количестве двух пластинок.Также сейчас родственница Бледанс стоит в очереди на трансплантацию почек, боясь, что может умереть, хотя врачи отрицают значительный риск для жизни Дианы. Последняя не просит от сестры материальной помощи, но хочет, чтобы та позаботилась о ее дочери в случае, если проблема со здоровьем усугубится.