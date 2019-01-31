Volkswagen продемонстрировал первые фото электрического пляжного багги





Новая версия публично дебютирует в рамках женевского автосалона. Шоу-кар построили на модульной платформе, положенной в основу целой «семьи» электрокаров версии Volkswagen I.D. Электрокар лишили крыши. Также у авто отсутствуют традиционные двери. Транспортное средство оснащается большими колёсами. Они комплектуются внедорожными покрышками. Авто получило посаженный кузов, имеющий открытые пороги. В начале декабря 2018 года стало известно, что Volkswagen AG планирует запустить в серию электрический багги. На сегодняшний день бренд рассматривает перспективы данной версии на авторынке, занимается изучением возможной реакции потенциальных потребителей.К вопросу пляжных багги фирма Volkswagen хотела вернуться в 2011 году. Тогда во Франкфурте был представлен концепт версии buggy up!. Платформой данного шоу-кара выступил субкомпактный хэтчбек up!. На него установлены восемнадцатидюймовые колеса. При этом панели автомобильного салона, а также органы управления были защищены от песка, а также влаги.