АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.57 USD 66.10
Курс валют на 31.01.2019

Лужков рассказал о неудачных попытках Японии «протащить» идею передачи Курил

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что Японии не удастся «протащить» идею передачи ей Курильских остров. Ранее экс-градоначальник работал в российско-японском «совете мудрецов», оценивая его работу, Лужков убедился, что у Токио нет ничего существенного для возврата островов.
Лужков рассказал о неудачных попытках Японии «протащить» идею передачи Курил

Российско-японский «совет мудрецов» был учрежден в 2003 году президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Дзюнъитиро Коидзуми. Российскую сторону в нем возглавлял Юрий Лужков, а Японию представлял экс-глава правительства Иосиро Мори.

По словам Юрия Лужкова, согласился он на такую должность при единственном условии, что острова ни в коем случае не будут переданы Японии. Владимир Путин лично пообещал, что речи об этом не идет, хотя совет был создан по инициативе бывшего президента России Бориса Ельцина, заявлявшего о возможности передачи четырех курильских островов Японии и подписания с ней мирного договора. Однако «совет мудрецов» так и не пришел к консенсусу, из-за чего его работа была завершена.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Младшая сестра Эвелины Бледанс Диана
Volkswagen продемонстрировал первые
Масштабные обыски затронули почти
Анна Нахапетова почтила память
Лужков рассказал о неудачных попытках
Звезда «Дома-2» Наталья Игрунова
Ангелина Вовк сообщила, что развесила
Никита Джигурда и Анастасия Волочкова
Полина Гагарина страдает в Китае от
Ученые: Упражнения на выносливость
Слухи о муже Ольги Орловой не
Стас Садальский пожаловался на
KIA готовит к дебюту новый внедорожник
В США скончался 90-летний актер Дик
Росстат изменит методику измерения
Саша Черно намекнула, что не любит
В Антарктиде найден тающий ледник с
Кайли Миноуг вызвала полицию из-за
Участница «Дома-2» Яна Шевцова хочет
Татьяна Буланова поделилась архивным
В небе над США очевидцы запечатлели
В возвращавшийся из Рима в Москву
Бывшая жена Валерия Блюменкранца Тата
Galaxy S10+ от Samsung получит объем
“Проклятый дом” лишил Александра
Уфологи обнаружили вытекающую из недр
Плавающий НЛО внушительных размеров был
Единственная дочь звезды «Дома-2»
На портале «Госуслуги» россияне смогут
Максим Галкин попросил Лию Ахеджакову
Просмотреть все новости