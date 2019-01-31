Лужков рассказал о неудачных попытках Японии «протащить» идею передачи Курил
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что Японии не удастся «протащить» идею передачи ей Курильских остров. Ранее экс-градоначальник работал в российско-японском «совете мудрецов», оценивая его работу, Лужков убедился, что у Токио нет ничего существенного для возврата островов.
Российско-японский «совет мудрецов» был учрежден в 2003 году президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Дзюнъитиро Коидзуми. Российскую сторону в нем возглавлял Юрий Лужков, а Японию представлял экс-глава правительства Иосиро Мори.
По словам Юрия Лужкова, согласился он на такую должность при единственном условии, что острова ни в коем случае не будут переданы Японии. Владимир Путин лично пообещал, что речи об этом не идет, хотя совет был создан по инициативе бывшего президента России Бориса Ельцина, заявлявшего о возможности передачи четырех курильских островов Японии и подписания с ней мирного договора. Однако «совет мудрецов» так и не пришел к консенсусу, из-за чего его работа была завершена.
Российско-японский «совет мудрецов» был учрежден в 2003 году президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Дзюнъитиро Коидзуми. Российскую сторону в нем возглавлял Юрий Лужков, а Японию представлял экс-глава правительства Иосиро Мори.
По словам Юрия Лужкова, согласился он на такую должность при единственном условии, что острова ни в коем случае не будут переданы Японии. Владимир Путин лично пообещал, что речи об этом не идет, хотя совет был создан по инициативе бывшего президента России Бориса Ельцина, заявлявшего о возможности передачи четырех курильских островов Японии и подписания с ней мирного договора. Однако «совет мудрецов» так и не пришел к консенсусу, из-за чего его работа была завершена.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:36