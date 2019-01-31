Лужков рассказал о неудачных попытках Японии «протащить» идею передачи Курил





Российско-японский «совет мудрецов» был учрежден в 2003 году президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Дзюнъитиро Коидзуми. Российскую сторону в нем возглавлял Юрий Лужков, а Японию представлял экс-глава правительства Иосиро Мори.По словам Юрия Лужкова, согласился он на такую должность при единственном условии, что острова ни в коем случае не будут переданы Японии. Владимир Путин лично пообещал, что речи об этом не идет, хотя совет был создан по инициативе бывшего президента России Бориса Ельцина, заявлявшего о возможности передачи четырех курильских островов Японии и подписания с ней мирного договора. Однако «совет мудрецов» так и не пришел к консенсусу, из-за чего его работа была завершена.