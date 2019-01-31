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Анна Нахапетова почтила память покойной Веры Глаголевой

Анна Нахапетова трогательно почтила память своей покойной матери Веры Глаголевой. Соответствующий пост появился на странице теледивы в сети Instagram.
Анна Нахапетова почтила память покойной Веры Глаголевой

Отечественная актриса Вера Глаголева 31 января могла бы отметить свое 63-летие, однако онкология стала причиной смерти артистки летом 2017 года. Семья звезды часто вспоминает о знаменитости, а ее дочери посвящают родительнице трогательные посты. Анна Нахапетова сделала репост поста Анастасии Шубской, где три сестры позируют вместе, а в подписи она поблагодарила мать, что они все есть друг у друга.

От себя Нахапетова добавила, что ее дочери по-прежнему дружны, и она была бы счастлива видеть их такими. “Спасибо за нас”, — подчеркнула автор поста, после чего поздравила Веру Глаголеву с днем рождения, признавшись, что семья очень скучает по покойной актрисе. Поклонники присоединились к трогательным словам, а пост собрал сотни “лайков” за непродолжительный срок.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:45

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