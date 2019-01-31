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Ангелина Вовк сообщила, что развесила на даче кормушки с едой для птиц

На странице Ангелины Вовк в Instagram появилось новое видео. Знаменитая телеведущая сообщила своим подписчикам, что развесила на даче кормушки с едой для птиц.

Ангелина Вовк сообщила, что развесила на даче кормушки с едой для птиц

Ангелина Вовк часто делает различные публикации в социальных сетях. Телеведущая любит делиться с подписчиками всем, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад знаменитость показала фанатам видео, на котором она запечатлена возле водоема, где плавают утки. В комментарии к ролику Ангелина Вовк написала, что она на даче развесила кормушки с зерном для птиц и подвесила сало. В конце поста знаменитость попросила пользователей Сети не забывать про тех, кто в холодные зимние дни нуждается в помощи.

Ангелина Вовк сообщила, что развесила на даче кормушки с едой для птиц

Фанаты начали писать: "Всегда нужно помнить о тех, кому голодно и холодно", "Ангелина, какая же Вы молодчина!", "Спасибо Вам за Вашу доброту", "Обязательно надо помогать животным и птицам!", "Ангелина, какая Вы чудесная, столько позитива в Ваших публикациях и радости жизни!". Видео Ангелины Вовк успело просмотреть большое количество пользователей Сети.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:25

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