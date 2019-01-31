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Саша Черно намекнула, что не любит долго ждать Ольгу Бузову

Одна из самых эпатажных участниц телестройки «Дом-2» Александра Черно поспешила высказать свое возмущение.

По словам избранницы Иосифа Оганесяна, на проекте у нее есть телеведущий, которого она не очень любит.

Саша Черно намекнула, что не любит долго ждать Ольгу Бузову

Всем известно, что Александра очень любит конфликтовать не только с участниками реалити-шоу «Дом-2», но и с его руководством. Практически каждый день Черно позволяет себе дерзко высказываться в адрес ведущих. Впрочем, спустя несколько часов девушка спешит извиниться перед всеми, упоминая о своем чрезмерно эмоциональном характере.

Несколько часов назад Саша решила пообщаться со своими поклонниками и ответить на самые популярные их вопросы. Один из подписчиков поинтересовался у Черно, если на проекте ведущий, которого девушка не любит. Возлюбленная Иосифа не стала долго думать и заявила, что «такой (-ая) есть».

Саша Черно намекнула, что не любит долго ждать Ольгу Бузову

Нужно сказать, что Александра отказалась называть конкретные имена, так как посчитала это некомпетентным поступком. Несмотря на то, что Черно заявила, что относиться ко всем «прекрасно», она все-таки отметила, что ей не нравиться сидеть по 4 часа на съемочной площадке и ждать того или иного ведущего, который не может никак добраться до работы.

По мнению интернет-пользователей, Черно намекнула на Ольгу Бузову, которая из-за своей певческой карьеры довольно редко начала появляться в Периметре.

«Не стала называть имена, так как это неграмотно, но мы то, все и так поняли на кого ты намекала! Только Бузова сейчас повсюду опаздывает и никуда не успевает из-за своего пения..», - отметила одна из подписчиц Черно.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:40

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