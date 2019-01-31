Саша Черно намекнула, что не любит долго ждать Ольгу Бузову

«Не стала называть имена, так как это неграмотно, но мы то, все и так поняли на кого ты намекала! Только Бузова сейчас повсюду опаздывает и никуда не успевает из-за своего пения..», - отметила одна из подписчиц Черно.





По словам избранницы Иосифа Оганесяна, на проекте у нее есть телеведущий, которого она не очень любит.Всем известно, что Александра очень любит конфликтовать не только с участниками реалити-шоу «Дом-2», но и с его руководством. Практически каждый день Черно позволяет себе дерзко высказываться в адрес ведущих. Впрочем, спустя несколько часов девушка спешит извиниться перед всеми, упоминая о своем чрезмерно эмоциональном характере.Несколько часов назад Саша решила пообщаться со своими поклонниками и ответить на самые популярные их вопросы. Один из подписчиков поинтересовался у Черно, если на проекте ведущий, которого девушка не любит. Возлюбленная Иосифа не стала долго думать и заявила, что «такой (-ая) есть».Нужно сказать, что Александра отказалась называть конкретные имена, так как посчитала это некомпетентным поступком. Несмотря на то, что Черно заявила, что относиться ко всем «прекрасно», она все-таки отметила, что ей не нравиться сидеть по 4 часа на съемочной площадке и ждать того или иного ведущего, который не может никак добраться до работы.По мнению интернет-пользователей, Черно намекнула на Ольгу Бузову, которая из-за своей певческой карьеры довольно редко начала появляться в Периметре.