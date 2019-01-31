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Никита Джигурда и Анастасия Волочкова выпустят несколько совместных проектов

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда наладили сотрудничество и вскоре могут представить поклонникам несколько совместных проектов. Оба артиста уверены, что их парная работа понравится аудитории.
Никита Джигурда и Анастасия Волочкова выпустят несколько совместных проектов

Никита Джигурда признался, что во время сотрудничества с Анастасией Волочковой его посетило несколько идей. В частности, они вместе выпустят новую песню, займутся созданием клипа, а также объединят силы для постановки пьесы. Скандальный певец отметил, что частые поездки балерины на Мальдивы не помешают процессу работы, поскольку они живут поблизости. В частности, их дома расположены едва ли не на соседних улицах, а потому взаимодействие идет полным ходом.

Сам Джигурда тоже в ближайшем будущем намерен удивить своих поклонников. Он обещал показать “шпагаты”, которыми, как правило, поражает аудиторию именно Волочкова. Также они с танцовщицей не против “посмеяться над собой”. Поскольку впереди много работы, артисты стараются “притереться” друг к другу.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:15

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