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Полина Гагарина страдает в Китае от затяжного джетлага

Российская певица Полина Гагарина рассказала поклонникам в Instagram, что постоянно хочет спать. Знаменитость пребывает в Китае, где страдает от затяжного "джетлага" (состояние усталости, возникающее из-за смены часовых поясов и длительных перелетов).

Полина Гагарина страдает в Китае от затяжного джетлага

Полина Гагарина чувствует себя не очень комфортно после перелета с Запада на Восток. Представительница отечественной эстрады попросила у подписчиков совета: как бороться с затянувшимся на неделю"джетлагом". По словам певицы, это не очень приятное состояние у нее обычно проходит на протяжении первых дней, но здесь другая ситуация.

В комментарии к снимку, где Полина Гагарина позирует возле забавных ирушек в холле одного из китайских зданий, пользователи написали, что артистке уже пора домой, в России расстройство суточного биоритма точно должно пройти. Некоторые порекомендовали отказаться от кофе, пить витамины, выспаться, и полететь на отдохнуть на солнечных Мальдивах.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:07

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