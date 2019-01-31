Полина Гагарина страдает в Китае от затяжного джетлага

Полина Гагарина чувствует себя не очень комфортно после перелета с Запада на Восток. Представительница отечественной эстрады попросила у подписчиков совета: как бороться с затянувшимся на неделю"джетлагом". По словам певицы, это не очень приятное состояние у нее обычно проходит на протяжении первых дней, но здесь другая ситуация.В комментарии к снимку, где Полина Гагарина позирует возле забавных ирушек в холле одного из китайских зданий, пользователи написали, что артистке уже пора домой, в России расстройство суточного биоритма точно должно пройти. Некоторые порекомендовали отказаться от кофе, пить витамины, выспаться, и полететь на отдохнуть на солнечных Мальдивах.