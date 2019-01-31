В США скончался 90-летний актер Дик Миллер





Согласно данным иностранных СМИ, ссылающихся на членов семьи Дика Миллера, смерть настигла 90-летнюю звезду в прошлую среду, 30 января. Скончался актер спустя месяц после своего дня рождения от естественных причин. Рядом с ним в последние минуты жизни находилась супруга, дочь, а также внучка. Родные мастера эпизодических ролей отметили, что благодаря особенному взгляду на мир и незаурядному чувству юмора Дик Миллер имел множество друзей, поддерживавших его до последнего.Карьера голливудской звезды в кино продолжалась в течение более чем 60 лет. За это время Дик Миллер успел появиться в не менее чем 175 различных картинах. Кроме того, за свою жизнь артист удостоен ряда наград, в том числе за воплощение на экране персонажей второго плана.