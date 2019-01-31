АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.57 USD 66.10
Курс валют на 31.01.2019

В США скончался 90-летний актер Дик Миллер

В США в 90-летнем возрасте из жизни ушел известный американский актер Дик Миллер. Широким массам артист запомнился по ряду ролей, появившись в “Терминаторе” и “Гремлинах”.
В США скончался 90-летний актер Дик Миллер

Согласно данным иностранных СМИ, ссылающихся на членов семьи Дика Миллера, смерть настигла 90-летнюю звезду в прошлую среду, 30 января. Скончался актер спустя месяц после своего дня рождения от естественных причин. Рядом с ним в последние минуты жизни находилась супруга, дочь, а также внучка. Родные мастера эпизодических ролей отметили, что благодаря особенному взгляду на мир и незаурядному чувству юмора Дик Миллер имел множество друзей, поддерживавших его до последнего.

Карьера голливудской звезды в кино продолжалась в течение более чем 60 лет. За это время Дик Миллер успел появиться в не менее чем 175 различных картинах. Кроме того, за свою жизнь артист удостоен ряда наград, в том числе за воплощение на экране персонажей второго плана.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / Главные новости
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Младшая сестра Эвелины Бледанс Диана
Volkswagen продемонстрировал первые
Масштабные обыски затронули почти
Анна Нахапетова почтила память
Лужков рассказал о неудачных попытках
Звезда «Дома-2» Наталья Игрунова
Ангелина Вовк сообщила, что развесила
Никита Джигурда и Анастасия Волочкова
Полина Гагарина страдает в Китае от
Ученые: Упражнения на выносливость
Слухи о муже Ольги Орловой не
Стас Садальский пожаловался на
KIA готовит к дебюту новый внедорожник
В США скончался 90-летний актер Дик
Росстат изменит методику измерения
Саша Черно намекнула, что не любит
В Антарктиде найден тающий ледник с
Кайли Миноуг вызвала полицию из-за
Участница «Дома-2» Яна Шевцова хочет
Татьяна Буланова поделилась архивным
В небе над США очевидцы запечатлели
В возвращавшийся из Рима в Москву
Бывшая жена Валерия Блюменкранца Тата
Galaxy S10+ от Samsung получит объем
“Проклятый дом” лишил Александра
Уфологи обнаружили вытекающую из недр
Плавающий НЛО внушительных размеров был
Единственная дочь звезды «Дома-2»
На портале «Госуслуги» россияне смогут
Максим Галкин попросил Лию Ахеджакову
Просмотреть все новости