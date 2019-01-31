Участница «Дома-2» Яна Шевцова хочет иметь детей





В социальных сетях появилась подтвержденная информация о том, что 18-летняя блондинка в свое время делала аборт.На днях Шевцова неожиданно впервые заговорила о том, что хочет стать мамой. Об этом Яна рассказала Артему Сороке, а также новенькому участнику реалити-шоу «Дом-2», с которым в первый день его прихода на проект тут же заселилась в отдельную комнату.Впрочем, в слова Шевцовой о беременности и детях многие участники и телезрители телешоу не верят. Вполне вероятно, что это связано с тем сообщением, которое примерно неделю назад появилось в Сети. Напомним, что на прошлых выходных в Интернете появилась информация о том, что не так давно Яна сделала аборт.Информацию о нем распространила сама Шевцова, которая опубликовала у себя на страничке в Instagram в Stories переписку со своей близкой подругой, которой сообщает о том, что тест подтвердил наличие беременности, поэтому она намерена пойти в больницу, чтобы сделать аборт.Несмотря на то, что Яна практически сразу же после публикации этой переписки в Сеть поспешила удалить ее, внимательные фолловеры успели наделать скрины и распространить их по Интернету.На данный момент Шевцова никак не прокомментировала информацию об аборте, а также не объяснила поклонникам, кого бы она хотела видеть отцом ее будущих наследников. По мнению зрителей «Дома-2», Яна «положила глаз» на перспективного участника проекта – Артема Сороку.