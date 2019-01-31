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Стас Садальский пожаловался на невозможность примирения с Ларисой Удовиченко

Стас Садальский пожаловался в Instagram на невозможность примирения с бывшей подругой Ларисой Удовиченко. Актёр считает, что стоит оставить испорченные отношения такими, какие они есть.
Стас Садальский пожаловался на невозможность примирения с Ларисой Удовиченко

На странице Садальского появился пост с общей фотографией его и актрисы Удовиченко. Подписчикам журналист пожаловался, что с давней подругой они так и не нашли общего языка, однако примирение ему и не по душе. Ранее пути двух знаменитостей разошлись после скандала на 50-летие Удовиченко.

После громкого празднования юбилея в СМИ появилась информация, что из-за чрезмерного потребления алкоголя у артистки началась "белая горячка". Удовиченко посчитала, что информацию прессе предоставил Садальский, хотя последний и отрицает предательство. После инцидента друзья не общаются, не работают вместе, и даже не ищут пути примирения.

"То, что разбито, никогда не станет прежним, и лучше вспоминать, как это выглядело, будучи целым, чем склеить и до конца жизни лицезреть эти трещины", - рассуждает Садальский.

Поклонники актёра не согласились с такой позицией, вспомнив, как прекрасно он смотрелся с Удовиченко в картине "На кого бог пошлёт". Садальскому посоветовали прекратить лелеять обиду и простить наконец подруге её проступки.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:00

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