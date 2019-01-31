Ученые: Упражнения на выносливость положительно влияют на здоровье сердца мужчин





Медики начали очень часто заявлять, что интенсивные упражнения могут травмировать сердце. Ученые решили доказать, что это не так, и провели коронарное сканирование кальция. В результате исследователям удалось доказать, что интенсивные нагрузки полностью безопасны, даже в том случае, когда уровень кальция в коронарной артерии повышен.Ученые изучили данные более чем 21 000 мужчин в возрасте от 40 до 80 лет, которые не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Большая часть испытуемых были спортсмены, которые сообщили об уровне своей физической активности. Результаты исследования показали, что высокий уровень кальция на фоне выполнения интенсивных упражнений не повышает у сильной половины человечества риск сердечно-сосудистых заболеваний, а наоборот влияют на здоровье сердца.