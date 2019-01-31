Ученые: Упражнения на выносливость положительно влияют на здоровье сердца мужчин
Ученые провели очередное исследование, чтобы выяснить, нужны ли физические тренировки людям. В результате специалистам удалось доказать, что упражнения на выносливость оказывают весьма положительное влияние на здоровье сердца мужчин.
Медики начали очень часто заявлять, что интенсивные упражнения могут травмировать сердце. Ученые решили доказать, что это не так, и провели коронарное сканирование кальция. В результате исследователям удалось доказать, что интенсивные нагрузки полностью безопасны, даже в том случае, когда уровень кальция в коронарной артерии повышен.
Ученые изучили данные более чем 21 000 мужчин в возрасте от 40 до 80 лет, которые не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Большая часть испытуемых были спортсмены, которые сообщили об уровне своей физической активности. Результаты исследования показали, что высокий уровень кальция на фоне выполнения интенсивных упражнений не повышает у сильной половины человечества риск сердечно-сосудистых заболеваний, а наоборот влияют на здоровье сердца.
Медики начали очень часто заявлять, что интенсивные упражнения могут травмировать сердце. Ученые решили доказать, что это не так, и провели коронарное сканирование кальция. В результате исследователям удалось доказать, что интенсивные нагрузки полностью безопасны, даже в том случае, когда уровень кальция в коронарной артерии повышен.
Ученые изучили данные более чем 21 000 мужчин в возрасте от 40 до 80 лет, которые не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Большая часть испытуемых были спортсмены, которые сообщили об уровне своей физической активности. Результаты исследования показали, что высокий уровень кальция на фоне выполнения интенсивных упражнений не повышает у сильной половины человечества риск сердечно-сосудистых заболеваний, а наоборот влияют на здоровье сердца.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:03