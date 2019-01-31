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Ученые: Упражнения на выносливость положительно влияют на здоровье сердца мужчин

Ученые провели очередное исследование, чтобы выяснить, нужны ли физические тренировки людям. В результате специалистам удалось доказать, что упражнения на выносливость оказывают весьма положительное влияние на здоровье сердца мужчин.

Ученые: Упражнения на выносливость положительно влияют на здоровье сердца мужчин

Медики начали очень часто заявлять, что интенсивные упражнения могут травмировать сердце. Ученые решили доказать, что это не так, и провели коронарное сканирование кальция. В результате исследователям удалось доказать, что интенсивные нагрузки полностью безопасны, даже в том случае, когда уровень кальция в коронарной артерии повышен.

Ученые изучили данные более чем 21 000 мужчин в возрасте от 40 до 80 лет, которые не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Большая часть испытуемых были спортсмены, которые сообщили об уровне своей физической активности. Результаты исследования показали, что высокий уровень кальция на фоне выполнения интенсивных упражнений не повышает у сильной половины человечества риск сердечно-сосудистых заболеваний, а наоборот влияют на здоровье сердца.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:03

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