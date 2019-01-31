В возвращавшийся из Рима в Москву пассажирский самолет попала молния





Согласно имеющимся сведениям, инцидент имел место после вылета воздушного транспорта из аэропорта в Италии. Однако после попадания в самолет молнии бортовые системы Airbus A-320 продолжили функционирование в штатном режиме, никаких критического характера неисправностей выявить не удалось. Не уточняется, какое число пассажиров находилось непосредственно на борту, однако никто из граждан не пострадал, и судно успешно осуществило посадку в Москве.Несмотря на то, что полет завершился успешно, в “Шереметьево” было решено организовать дополнительную техпроверку воздушного лайнера. В настоящее время самолет временно отстранен от возможности осуществления полетов. Его вернут в эксплуатацию после того, как эксперты подтвердят безопасность транспорта.