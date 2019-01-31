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В возвращавшийся из Рима в Москву пассажирский самолет попала молния

В рейсовый пассажирский самолет Airbus A-320, следовавший из Рима в Москву, неожиданно попала молния. Соответствующие сведения предоставляют СМИ, ссылаясь на источники в столичном аэропорту “Шереметьево”.
В возвращавшийся из Рима в Москву пассажирский самолет попала молния

Согласно имеющимся сведениям, инцидент имел место после вылета воздушного транспорта из аэропорта в Италии. Однако после попадания в самолет молнии бортовые системы Airbus A-320 продолжили функционирование в штатном режиме, никаких критического характера неисправностей выявить не удалось. Не уточняется, какое число пассажиров находилось непосредственно на борту, однако никто из граждан не пострадал, и судно успешно осуществило посадку в Москве.

Несмотря на то, что полет завершился успешно, в “Шереметьево” было решено организовать дополнительную техпроверку воздушного лайнера. В настоящее время самолет временно отстранен от возможности осуществления полетов. Его вернут в эксплуатацию после того, как эксперты подтвердят безопасность транспорта.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:06

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