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В Антарктиде найден тающий ледник с гигантской полостью

В антарктическом леднике Туэйтса ученые нашли огромную полость, образовавшуюся в нем в результате таяния. Согласно предварительным оценкам, полость могла бы вместить в себя около 14 млн тонн льда, а ее обнаружение говорит о том, что механизмы таяния ледников гораздо сложнее, чем предполагалось ранее.
В Антарктиде найден тающий ледник с гигантской полостью

Полость внутри ледника настолько огромна, что она могла бы покрыть две трети района Манхэттен, а высота ее составляет почти 300 метров. Внутренние пустоты удалось обнаружить благодаря радару. У ученых и раньше вызывало опасение неплотное прилегание ледника Туэйтса к своему основанию, теперь же стало ясно, что его таяние протекает куда стремительнее. А если он исчезнет полностью, то уровень вод Мирового океана поднимется на 4%.

Специалисты отмечают, что из-за наличия внутренних полостей процесс таяния постепенно ускоряется, поскольку к леднику поступают все новые и новые «порции» тепла. Исчезновение ледника Туэйтса приведет не только к подъему воды, но и образованию новых ледяных глыб, таяние которых может стать причиной непредсказуемых последствий.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:36

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