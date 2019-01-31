В Антарктиде найден тающий ледник с гигантской полостью





Полость внутри ледника настолько огромна, что она могла бы покрыть две трети района Манхэттен, а высота ее составляет почти 300 метров. Внутренние пустоты удалось обнаружить благодаря радару. У ученых и раньше вызывало опасение неплотное прилегание ледника Туэйтса к своему основанию, теперь же стало ясно, что его таяние протекает куда стремительнее. А если он исчезнет полностью, то уровень вод Мирового океана поднимется на 4%.Специалисты отмечают, что из-за наличия внутренних полостей процесс таяния постепенно ускоряется, поскольку к леднику поступают все новые и новые «порции» тепла. Исчезновение ледника Туэйтса приведет не только к подъему воды, но и образованию новых ледяных глыб, таяние которых может стать причиной непредсказуемых последствий.