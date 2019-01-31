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Бывшая жена Валерия Блюменкранца Тата Абрамсон очень изменилась после переезда в Монако

Экс-супруга Валерия Блюменкранца – Тата Абрамсон шокировала поклонников «Дома-2» своим внешним видом.

Не секрет, что Тата с дочерью переехала жить в Монако, где у молодой мамы появился новый возлюбленный. Только вот интернет-пользователи убеждены, что в личной жизни блондинки не все так хорошо, как она об этом рассказывает.

Бывшая жена Валерия Блюменкранца Тата Абрамсон очень изменилась после переезда в Монако

По словам самой Абрамсон, после развода с Блюменкранцем ее жизнь кардинально изменилась в лучшую сторону.

«Да, это правда, у меня появился новый молодой человек! В канун Нового года меня пригласили на фотосессию в Монако, где я познакомилась с Ним..», - не так давно во всеуслышание заявляла Тата.

Не успели преданные поклонники бывшей жены Валерия порадоваться за нее, как им на глаза попали скрины с недавнего прямого эфира Таты, которые на данный момент буквально заполонили Сеть.

Бывшая жена Валерия Блюменкранца Тата Абрамсон очень изменилась после переезда в Монако

Судя по фотографиям, у Абрамсон не все так идеально, как она об этом говорит. На снимках видно, что переезд в Монако негативно отразился на внешнем виде молодой мамочки. По словам многочисленных фолловеров, Тата превратилась из красавицы в «чудовище», когда переехала жить в Монако.

«Тата, что с тобой случилось? Раньше такой красоткой была, а теперь.. Не пошел тебе на пользу переезд в Монако! Может лучше возвращайся с Бетти в Москву?!», «Из красотки превратилась в чудовище! Абрамсон, что с тобой сделал твой новый возлюбленный? Неужели бьет тебя?», «Тата, возвращайся в Россию! Вот увидишь, сразу станешь красоткой, да и Бетти будет поближе к родному отцу!», - продолжают комментировать в Сети изменения, которые произошли с Абрамсон после переезда в Монако.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:05

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