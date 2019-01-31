Кайли Миноуг вызвала полицию из-за следившего за ней поклонника
Популярная певица Кайли Миноуг недавно решила вызвать полицию из-за следившего за ней поклонника, который с нездоровым интересом несколько дней "караулил" поп-диву у ее дома. Знаменитость приняла крайние меры, так как уже устала от настойчивого фаната, сообщает Thesun.
По словам соседей Кайли Миноуг, мужчина развернул целую "операцию" по привлечению внимания знаменитости. Незнакомец повторял имя кумира и очень интересовался местом ее жительства. Его постоянно видели возле дома поп-звезды "нулевых", он даже пытался установить с ней контакт.
50-летняя исполнительница не выдержала и обратилась в правоохранительные органы после того, как незнакомец на протяжении нескольких часов звонил в домофон, игнорируя просьбы артистки оставить ее в покое. Неизвестно, какие цели преследовал "воздыхатель" певицы, также нет информации о психическом состоянии мужчины.
Есть сведения, что полиция провела беседу с пострадавшей знаменитостью и ее преследователем. Как сообщили местные жители, незнакомцу на вид более 40 лет, он говорил с европейским акцентом и часто "наведывался" к дому Кайли Миноуг в плаще. Преследователя пока только предупредили злоумышленника, но если "компания" по завоеванию внимания звезды не прекратится, полиция арестует мужчину.
По словам соседей Кайли Миноуг, мужчина развернул целую "операцию" по привлечению внимания знаменитости. Незнакомец повторял имя кумира и очень интересовался местом ее жительства. Его постоянно видели возле дома поп-звезды "нулевых", он даже пытался установить с ней контакт.
50-летняя исполнительница не выдержала и обратилась в правоохранительные органы после того, как незнакомец на протяжении нескольких часов звонил в домофон, игнорируя просьбы артистки оставить ее в покое. Неизвестно, какие цели преследовал "воздыхатель" певицы, также нет информации о психическом состоянии мужчины.
Есть сведения, что полиция провела беседу с пострадавшей знаменитостью и ее преследователем. Как сообщили местные жители, незнакомцу на вид более 40 лет, он говорил с европейским акцентом и часто "наведывался" к дому Кайли Миноуг в плаще. Преследователя пока только предупредили злоумышленника, но если "компания" по завоеванию внимания звезды не прекратится, полиция арестует мужчину.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:25