Кайли Миноуг вызвала полицию из-за следившего за ней поклонника





По словам соседей Кайли Миноуг, мужчина развернул целую "операцию" по привлечению внимания знаменитости. Незнакомец повторял имя кумира и очень интересовался местом ее жительства. Его постоянно видели возле дома поп-звезды "нулевых", он даже пытался установить с ней контакт.50-летняя исполнительница не выдержала и обратилась в правоохранительные органы после того, как незнакомец на протяжении нескольких часов звонил в домофон, игнорируя просьбы артистки оставить ее в покое. Неизвестно, какие цели преследовал "воздыхатель" певицы, также нет информации о психическом состоянии мужчины.Есть сведения, что полиция провела беседу с пострадавшей знаменитостью и ее преследователем. Как сообщили местные жители, незнакомцу на вид более 40 лет, он говорил с европейским акцентом и часто "наведывался" к дому Кайли Миноуг в плаще. Преследователя пока только предупредили злоумышленника, но если "компания" по завоеванию внимания звезды не прекратится, полиция арестует мужчину.