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Кайли Миноуг вызвала полицию из-за следившего за ней поклонника

Популярная певица Кайли Миноуг недавно решила вызвать полицию из-за следившего за ней поклонника, который с нездоровым интересом несколько дней "караулил" поп-диву у ее дома. Знаменитость приняла крайние меры, так как уже устала от настойчивого фаната, сообщает Thesun.
Кайли Миноуг вызвала полицию из-за следившего за ней поклонника

По словам соседей Кайли Миноуг, мужчина развернул целую "операцию" по привлечению внимания знаменитости. Незнакомец повторял имя кумира и очень интересовался местом ее жительства. Его постоянно видели возле дома поп-звезды "нулевых", он даже пытался установить с ней контакт.

50-летняя исполнительница не выдержала и обратилась в правоохранительные органы после того, как незнакомец на протяжении нескольких часов звонил в домофон, игнорируя просьбы артистки оставить ее в покое. Неизвестно, какие цели преследовал "воздыхатель" певицы, также нет информации о психическом состоянии мужчины.
Кайли Миноуг вызвала полицию из-за следившего за ней поклонника

Есть сведения, что полиция провела беседу с пострадавшей знаменитостью и ее преследователем. Как сообщили местные жители, незнакомцу на вид более 40 лет, он говорил с европейским акцентом и часто "наведывался" к дому Кайли Миноуг в плаще. Преследователя пока только предупредили злоумышленника, но если "компания" по завоеванию внимания звезды не прекратится, полиция арестует мужчину.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:25

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