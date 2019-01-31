Татьяна Буланова поделилась архивным снимком 20-летней давности

Татьяна Буланова решила присоединиться к челленджу в Сети, в рамках которого пользователи показывают себя в прошлом, сравнивая с настоящим. Знаменитость опубликовала коллаж, где с одной стороны она запечатлена в 1998 году, когда второй кадр датируется 2018, то есть разница между ними составляет 20 лет. В сопровождении публикации имеются только хештеги.В комментариях многочисленные поклонники отметили, что за такой значительный период времени Татьяна Буланова практически не изменилась, и с годами их кумир стала только краше. Пост успел собрать сотни “лайков” со стороны фолловеров, а также комплименты в адрес отечественной знаменитости.