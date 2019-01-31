“Проклятый дом” лишил Александра Пороховщикова жены незадолго до его смерти





Александр Пороховщиков долгое время хотел восстановить родовой особняк, построенный еще в 1870-х. Актер сделал там ремонт, и почти все время проживал в доме с “нехорошей” славой вместе с супругой Ириной. Сам артист радовался переезду, но его друзья ощущали что-то “тревожное”, и мать Пороховщикова предостерегала сына держаться как можно дальше от этого места. О том, что особняк “проклят”, заговорили после смерти жены актера. Женщина ушла из жизни, когда муж находился в больнице. Предполагается, что перед этим она узнала о крайне незначительных шансах на то, что звезда экранов выживет.Позже выяснилось, что многие жители дома умирали молодыми, их якобы забирала неизвестная болезнь. Злой рок настигал даже тех, кто временно в разное время арендовал жилплощадь.Друзья семьи обратились к экстрасенсам, выдвинувшим несколько версий плохой славы особняка. Одни утверждали, что когда-то здесь имелась виселица, другие — что при Сталине здесь осуществлялись расстрелы. Впрочем, некоторые друзья не верят, что Ирина сама пошла на фатальный шаг, считая, что некоторые факторы не сходятся. Пороховщиков скончался на 40-й день после похорон супруги, от него правду скрывали до последнего, а перед смертью сам актер звал жену.