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“Проклятый дом” лишил Александра Пороховщикова жены незадолго до его смерти

Актер Александр Пороховщиков ушел из жизни в 2012 году, когда ему было 73 года. Однако незадолго до кончины артиста умерла его жена, в чем экстрасенсы обвиняют “проклятый дом”.
“Проклятый дом” лишил Александра Пороховщикова жены незадолго до его смерти

Александр Пороховщиков долгое время хотел восстановить родовой особняк, построенный еще в 1870-х. Актер сделал там ремонт, и почти все время проживал в доме с “нехорошей” славой вместе с супругой Ириной. Сам артист радовался переезду, но его друзья ощущали что-то “тревожное”, и мать Пороховщикова предостерегала сына держаться как можно дальше от этого места. О том, что особняк “проклят”, заговорили после смерти жены актера. Женщина ушла из жизни, когда муж находился в больнице. Предполагается, что перед этим она узнала о крайне незначительных шансах на то, что звезда экранов выживет.

Позже выяснилось, что многие жители дома умирали молодыми, их якобы забирала неизвестная болезнь. Злой рок настигал даже тех, кто временно в разное время арендовал жилплощадь.
“Проклятый дом” лишил Александра Пороховщикова жены незадолго до его смерти

Друзья семьи обратились к экстрасенсам, выдвинувшим несколько версий плохой славы особняка. Одни утверждали, что когда-то здесь имелась виселица, другие — что при Сталине здесь осуществлялись расстрелы. Впрочем, некоторые друзья не верят, что Ирина сама пошла на фатальный шаг, считая, что некоторые факторы не сходятся. Пороховщиков скончался на 40-й день после похорон супруги, от него правду скрывали до последнего, а перед смертью сам актер звал жену.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:00

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