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Уфологи обнаружили вытекающую из недр Марса чёрную субстанцию

Уфологи обнаружили на снимках Красной планеты вытекающую из её недр чёрную субстанцию. Фонтаны тёмной жидкости забили, когда на Марс упали несколько метеоритов.
Уфологи обнаружили вытекающую из недр Марса чёрную субстанцию

Интерес европейских уфологов привлекли фотографии из архива NASA, полученные в 2018 году камерой HiRISE на борту Mars Reconnaissance Orbiter. Многофункциональная космическая станция сняла два снимка, на которых можно разглядеть фонтаны неизвестной чёрной субстанции, бьющей из недр планеты. Аномалия зафиксирована в районе двух кратеров, которые нашёл спутник NASA.

Когда метеорит ударил в ровную поверхность Марса, оттуда забила высокая струя чёрной жидкости, охватив брызгами широкий радиус. Ещё один огромный камень разрушил склон холма, откуда вниз водопадом начала стекать такая же субстанция. Учёным неизвестно, является ли находка нефтью, грязью или некой органикой.
Уфологи обнаружили вытекающую из недр Марса чёрную субстанцию

Уфологи сделали предположение, что аномалия может быть как-то связана с коммуникациями марсиан, скрывающих под землёй свои постройки. В NASA необычные снимки Красной планеты пока не комментируют.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:55

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