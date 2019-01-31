Единственная дочь звезды «Дома-2» Виктории Бони сломала руку

«Врач сказал, что все будет хорошо, но в гипсе нам придется ходить 4 недели», - отметила Боня в Stories.

«Обожаю наблюдать за тем, как вы, Виктория, общаетесь со своей дочерью! Очень сложно не заметить то материнское тепло и заботу, которую вы отдаете малышке!», - написала одна из преданных поклонниц Бони в Сети.





Ни для кого не является секретом, что Анджелина-Летиция появилась на свет 17 марта 2012 года. Отцом девочки стал сын ирландского миллиардера - Алекс Смерфит.Боня не единожды рассказывала поклонникам, что, несмотря на расставание с Алексом, миллиардер не отказался от дочери, и старается поддерживать с ней отношения.Несколько часов назад Виктория разместила у себя на страничке в Instagram новый Stories, в котором сообщила подписчикам, что ее дочь получила серьезную травму руки. По словам телезнаменитости, Анджелине-Летиции наложили гипс.Стоит подчеркнуть, что экс-участница «Дома-2» очень любит свою единственную дочь. Вполне вероятно, что именно поэтому Виктория очень редко называет малышку по имени. Довольно часто от Бони можно услышать «принцесска» или «красавица», что очень нравиться ее фанатам.К слову, на днях Виктория рассказала своим подписчикам о том, что Анджелина-Летиция уже умеет готовить, прекрасно катается на скейтборде, а также в свои 6 лет успела выучить три языка.