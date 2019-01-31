Плавающий НЛО внушительных размеров был замечен пассажиром самолета в Японском море





Пассажир судна, направлявшегося в Лос-Анджелес, выглянул в окно случайно, и снаружи его внимание привлекло странное движение под водой Японского моря. Нечто габаритное плыло еще быстрее, чем летел самолет. Мужчина поспешил снять происходящее на видео, опубликовав момент с аномальным явлением в открытом доступе. Примечательно и то, что подводный НЛО за собой оставлял внушительный след, что подтверждает значительную скорость его движения.Свои наблюдения автор видео отправил в уфологический центр MUFON, где специалисты подтвердили, что, скорее всего, объект под водой действительно принадлежит представителям внеземных рас. Не исключено, что судно пыталось замаскироваться под подводную лодку. Также конспирологи уверены, что моряки часто сталкиваются с такими "гостями", но в правительствах запрещают рассказывать о подобных инцидентах.