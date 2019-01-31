АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.57 USD 66.10
Курс валют на 31.01.2019

Плавающий НЛО внушительных размеров был замечен пассажиром самолета в Японском море

Во время путешествия над Японским морем пассажир самолета заметил плавающий НЛО внушительных размеров. Запечатлеть объект удалось на камеру, после чего видео появилось в Сети.
Плавающий НЛО внушительных размеров был замечен пассажиром самолета в Японском море

Пассажир судна, направлявшегося в Лос-Анджелес, выглянул в окно случайно, и снаружи его внимание привлекло странное движение под водой Японского моря. Нечто габаритное плыло еще быстрее, чем летел самолет. Мужчина поспешил снять происходящее на видео, опубликовав момент с аномальным явлением в открытом доступе. Примечательно и то, что подводный НЛО за собой оставлял внушительный след, что подтверждает значительную скорость его движения.

Свои наблюдения автор видео отправил в уфологический центр MUFON, где специалисты подтвердили, что, скорее всего, объект под водой действительно принадлежит представителям внеземных рас. Не исключено, что судно пыталось замаскироваться под подводную лодку. Также конспирологи уверены, что моряки часто сталкиваются с такими "гостями", но в правительствах запрещают рассказывать о подобных инцидентах.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кайли Миноуг вызвала полицию из-за
Участница «Дома-2» Яна Шевцова хочет
Татьяна Буланова поделилась архивным
В небе над США очевидцы запечатлели
В возвращавшийся из Рима в Москву
Бывшая жена Валерия Блюменкранца Тата
Galaxy S10+ от Samsung получит объем
“Проклятый дом” лишил Александра
Уфологи обнаружили вытекающую из недр
Плавающий НЛО внушительных размеров был
Единственная дочь звезды «Дома-2»
На портале «Госуслуги» россияне смогут
Максим Галкин попросил Лию Ахеджакову
Поклонники переживают за здоровье
Суд обязал Дмитрия Тарасова ежемесячно
"Красота - это товар": Вербицкая
Вера Брежнева интересуется мнением
Специалисты назвали самые опасные для
Для съемок видео Наташи Королевой в
Никас Сафронов составил завещание,
Звезда “Убойной силы” Владимир Зайцев
Две свадьбы одного футболиста: Тарасов
Роскачество рассказало о выборе самого
Соседка по подъезду сломала актрисе
В Омске трое детей несколько суток
Ученые развенчали популярный миф о
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова
Новый iPhone 2020 года получит мощную
Беременная Виктория Лопырева заявила,
Ученые обнаружили звезды, окруженные
Просмотреть все новости