Galaxy S10+ от Samsung получит объем памяти 1 ТБ





Производители разработали новинку с объемом накопителя в один терабайт, наделив ее аналогичными размерами с предшественником, который имеет 512 гигабайт памяти, - 1,15 на 1,3 сантиметра. Что касается параметров памяти, которые принимают участие в случайном чтении и записи, а также отвечают за скорость их последовательного проведения, то они оказались намного мощнее и больше, чем у представителя предыдущего поколения.Потребителем стало известно, что на заводах корпорации Samsung стартовала усиленная работа над модулем eUFS, который будет иметь 1 ТБ памяти. В планы производителей входит значительно повысить объем сборки устройства уже в первой половине этого года. Заметим, что данная новинка будет применяться только в топовой сборке мобильного телефона Galaxy S10+.