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Поклонники переживают за здоровье Виктории Дайнеко

Веселая и жизнерадостная, всегда излучающая позитив Виктория Дайнеко заставила поклонников беспокоиться. Певица опубликовала в Instagram снимок, где она сидит перед пюпитром с совершенно измотанным и расстроенным видом. Фанаты переживают за здоровье звезды и советуют ей срочно отправится на отдых.

Поклонники переживают за здоровье Виктории Дайнеко

Знаменитость честно призналась подписчикам своего Instagram-блога, что на репетиции забыла слова песни и даже не нашла текста. Именно поэтому она и выглядит на опубликованном кадре такой растерянной и уставшей.

Виктория Дайнеко сначала подумала, что над ней решил пошутить Кирилл Мойтон, работающий с ней. Но, к своему удивлению, обнаружила, что партнер не прятал текст со словами. Листок все время находился на пюпитре, однако певица, видимо, из-за больших нагрузок, увидела его только после того, как допела песню, полностью перепутав слова.

Ценители творчества Виктории Дайнеко написали: поп-диве следует отправится на заслуженный отпуск, так как нормально работать в таком режиме у нее не получится. Некоторые комментаторы связали невнимание и плохое настроение кумира с проблемами в личной жизни: "Тяжело без Лешки, нет искр в глазах, на душе пустота и крылья тяжелы", - намекая на Алексея Воробьева.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:25

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