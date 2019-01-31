Поклонники переживают за здоровье Виктории Дайнеко

Знаменитость честно призналась подписчикам своего Instagram-блога, что на репетиции забыла слова песни и даже не нашла текста. Именно поэтому она и выглядит на опубликованном кадре такой растерянной и уставшей.Виктория Дайнеко сначала подумала, что над ней решил пошутить Кирилл Мойтон, работающий с ней. Но, к своему удивлению, обнаружила, что партнер не прятал текст со словами. Листок все время находился на пюпитре, однако певица, видимо, из-за больших нагрузок, увидела его только после того, как допела песню, полностью перепутав слова.Ценители творчества Виктории Дайнеко написали: поп-диве следует отправится на заслуженный отпуск, так как нормально работать в таком режиме у нее не получится. Некоторые комментаторы связали невнимание и плохое настроение кумира с проблемами в личной жизни: "Тяжело без Лешки, нет искр в глазах, на душе пустота и крылья тяжелы", - намекая на Алексея Воробьева.