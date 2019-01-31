Суд обязал Дмитрия Тарасова ежемесячно выплачивать алименты старшей дочери в размере 480 тысяч рублей





Стоит напомнить, что несколько недель назад первая жена спортсмена – Оксана Пономаренко рассказала своим поклонникам о том, что вынуждена обратиться в суд, так как ее бывший супруг напрочь отказывается выплачивать своей старшей дочери 15 миллионов рублей алиментов, которые он задолжал ей за шесть лет.Всем известно, что впервые Тарасов решил вступить в брак, когда был еще совсем юным. На то время Дмитрию только-только исполнился 21 год. Его первой женой стала Оксана – мастер спорта по гимнастике. Спустя время, блондинка подарила мужу первую наследницу – Ангелину-Анну. Впрочем, даже дочь не смогла сохранить звездный брак.По слухам, Пономаренко и Тарасов расстались из-за Ольги Бузовой. В те времена Оксана довольно часто в микроблоге рассказывала подписчикам, что Дмитрий перестал навещать дочь, но на ее 9-й день рождения он все-таки подарил дорогостоящий подарок – украшения с бриллиантами.Адвокат бывшей гимнастки - Сергей Жорин заявил в Твиттере, что Тарасов очень редко дарил своей дочери подарки, поэтому не понимал, почему футболист за шесть лет не мог выплачивать полную сумму алиментов, особенно если учесть его доходы.Оказывается, что только за прошлый год Дмитрий заработал около 160 млн рублей и суд обязал спортсмена выплачивать дочке 480 тыс. рублей. Во встречном иске об уменьшении алиментов "железнодорожнику" отказали.