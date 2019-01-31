"Красота - это товар": Вербицкая рассказала о своём отношении к привлекательности

"Привлекательной быть и приятно, и выгодно. Это ценное качество. Даже грудных детей радуют симпатичные лица", - пишет ведущая.

На своей странице в соцсети Вербицкая порассуждала, что для современных женщин означает быть красивой. Сама телеведущая считает себя несомненным образцом элегантности и привлекательности, что подтвердила стильным студийным снимком в туфлях-лодочках и роскошных украшениях.Знаменитость призналась: ей грустно смотреть на тех представительниц прекрасного пола, которые недостаточно следят за собой и могли бы выглядеть лучше. Красоту Вербицкая назвала ресурсом и выгодным товаром.Также звезда выразила мысль, что умная женщина всегда найдёт способ сделать себя более привлекательной. Некоторые пользователи соцсети согласились с позицией Вербицкой, вспомнив, что сама она умеет одеваться со вкусом и восхищать своими нарядами и образами. Впрочем, другие комментаторы посчитали, что больше всего человека украшают душа, ум и скромность.