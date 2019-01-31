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Вера Брежнева интересуется мнением поклонников по поводу красивой подруги

Вера Брежнева решила поинтересоваться у поклонников, может ли она позволить себе иметь красивую подругу. Соответствующий пост появился на странице исполнительницы в Instagram.
Вера Брежнева интересуется мнением поклонников по поводу красивой подруги

Вера Брежнева проводит отпуск на Мальдивах, активно позируя в купальнике и рассказывая фолловерам о своих буднях. Накануне же на странице звезды в соцсети появились несколько кадров, где певица позирует не одна, а в компании подруги Елены Перминовой. Они облачены в закрытые купальники и выглядят схожим образом, демонстрируя длинные ноги. В подписи к посту Брежнева поинтересовалась у многочисленных фолловеров, может ли она позволить себе находиться рядом с красивой моделью.

Большинство подписчиков в комментариях отметили, что обе присутствующие на фото девушки выглядят замечательно, другие же засыпали комплиментами непосредственно Веру Брежневу. Пост за относительно непродолжительный отрезок времени успел собрать более 264 тысяч “лайков” от юзеров.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:08

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