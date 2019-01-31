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Специалисты назвали самые опасные для вождения страны

Проведя исследования специалисты назвали страны, которые являются самыми опасными для вождения автомобилей. Данную информацию опубликовало издание Daily Mail.
Специалисты назвали самые опасные для вождения страны

По сообщению представители СМИ, с показателем 44 аварии на 10 тысяч человек в год, самой опасной странной в Европе стала Австрия. Второе место заняла Германия – 37 аварий. Тройку лидеров закрывает Бельгия – 35 дорожно-транспортных происшествий. Ежегодный отчет, проведенный Европейской комиссией по происшествиям, показал, что на дорогах таких стран, как Словения, Португалия, Мальта, Италия количества ДТП составляет около тридцати на десять тысяч жителей.

Самой безопасной для любителей путешествовать на автомобиле оказалась Дания. На ее дорогах происходит пять несчастных случаев на десять тысяч человек. Трассы Кипра, Финляндии, Франции, Польши также считаются достаточно безопасными для передвижения.

Для снижения риска аварий на дорогах, сотрудники издательства дали автовладельцам пару советы. Первое, необходимо хорошо выучить правила дорожного движения, действующие в выбранной стране. Второе, всегда стараться быть спокойным во время вождения, и не забывать об страховке транспорта.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:03

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