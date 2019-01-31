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Для съемок видео Наташи Королевой в Лос-Анджелесе сотрудники закрыли музей

Наташа Королева ведет работу над съемкой нового видео, о чем рассказала своим фолловерам посредством публикации в Instagram. Активность развернули в Лос-Анджелесе, где ради знаменитости сотрудники даже закрыли один из местных музеев.
Для съемок видео Наташи Королевой в Лос-Анджелесе сотрудники закрыли музей

В своем профиле Наташа Королева поделилась фрагментом видео, где танцует в компании еще пары человек. В подписи к посту знаменитость отметила, что так проходят съемки нового видео, но не уточнила, идет ли речь об очередном клипе. Ради того, чтобы певица могла записать материал, власти города даже согласились закрыть музей, расположенный на Голливудском бульваре. Королева пообещала, что работа ее окажется “яркой и жизнерадостной”.

В комментариях многочисленные фолловеры признались, что с нетерпением ждут новой работы своего кумира, однако о сроках ее премьеры сведения пока отсутствуют. Просмотреть ролик на странице Наташи Королевой успели более 106 тысяч пользователей.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:00

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