Две свадьбы одного футболиста: Тарасов каждый раз начинает с шикарного бракосочетания





Не секрет, что за свои 31 год жизни известнейший российский спортсмен Дмитрий Тарасов уже три раза вступал в брак. Первый раз футболист решил узаконить свои отношения с возлюбленной, когда ему было всего 21 год. Его первой супругой стала Оксана Пономаренко.Впрочем, соперничать между собой начали две последних жены Тарасова – Ольга Бузова и Анастасия Костенко. Многие до сих пор указывают Дмитрию на то, что именно союз «ТараБузиков», как влюбленные сами себя назвали, принес спортсмену большую популярность. Свадьба с ведущей «Дома-2» прошла в Грибоедовском ЗАГСе 26 июня 2012 года.Само торжество состоялось на дорогостоящем теплоходе. Молодожены не стали устраивать «пир на весь мир» и пригласили на свадьбу только самых близких и родных им людей, а также некоторых коллег по работе. Бузова до недавнего времени очень часто вспоминала тот день и утверждала, что тогда на лайнере присутствовало примерно 70 гостей.В день бракосочетания Дмитрий решил сделать своей второй избраннице романтичный подарок. Тарасов попросил организаторов свадьбы возле Новоспасского моста написать слова с признаниями в любви Ольги. После торжества влюбленные улетели в теплые страны, где продолжили наслаждаться друг другом.Впрочем, браку, который начался так роскошно и изящно, было суждено просуществовать всего 4 года, ведь уже в начале 2018 года спортсмен вступил в брак с 23-летней моделью Анастасией Костенко. Именно с третьей женой Тарасов решился на такой серьезный шаг, как венчание. Влюбленные обвенчались в Храме Сорока Мучеников.Сама вечеринка по случаю бракосочетания Костенко и Тарасова проходила в дорогостоящей гостинице, куда были приглашены многие друзья, коллеги, различные знаменитости и родственники молодожен. Известно, что мероприятие вели Виктория Лопырева и Николай Басков. Для Анастасии и Дмитрия испекли огромный торт, который понравился буквально каждому, кто находился в тот вечер возле влюбленных.Стоит отметить, что Костенко и Тарасов не поскупились и на своих свадебных нарядах, поэтому за вечер Анастасия и Дмитрий по нескольку раз переодевались. К слову, третья свадьба футболиста была самой роскошной, о чем он и сам уже не единожды говорил.