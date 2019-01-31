Никас Сафронов составил завещание, чтобы наследники не разругались из-за его миллиардного наследства
Выдающийся российский художник Никас Сафронов в молодости пользовался большим вниманием у женщин. Он имеет 6 сыновей от разных избранниц. Деятель искусства составил завещание, чтобы наследники не разругались из-за его наследства после смерти, так как по оценкам экспертов, его состояние составляет миллиард рублей.
Квартира, где проживает знаменитый художник не достанется ни одному из близких. Согласно составленному завещанию, судьба жилплощади - стать музеем.
Никас Сафронов посетил студию телепрограммы "ДНК", где присутствовал популярный наследник художника Лука Затравкин и двое внебрачных сыновей звезды. 28-летний наследник признался, что нормально относится к "появлению" братьев и не собирается претендовать на что-то большее, касательно вопроса о наследстве.
Пианист Лука активно помогает своему талантливому родителю. Появившаяся в эфире киноактриса Лариса Лужина поддержала молодого человека и заявила его братьям: не стоит делать из Луки Затравкина злодея, так как у него нет никаких претензий к родственникам.
Квартира, где проживает знаменитый художник не достанется ни одному из близких. Согласно составленному завещанию, судьба жилплощади - стать музеем.
Никас Сафронов посетил студию телепрограммы "ДНК", где присутствовал популярный наследник художника Лука Затравкин и двое внебрачных сыновей звезды. 28-летний наследник признался, что нормально относится к "появлению" братьев и не собирается претендовать на что-то большее, касательно вопроса о наследстве.
Пианист Лука активно помогает своему талантливому родителю. Появившаяся в эфире киноактриса Лариса Лужина поддержала молодого человека и заявила его братьям: не стоит делать из Луки Затравкина злодея, так как у него нет никаких претензий к родственникам.
Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:55