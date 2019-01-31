Никас Сафронов составил завещание, чтобы наследники не разругались из-за его миллиардного наследства

Квартира, где проживает знаменитый художник не достанется ни одному из близких. Согласно составленному завещанию, судьба жилплощади - стать музеем.Никас Сафронов посетил студию телепрограммы "ДНК", где присутствовал популярный наследник художника Лука Затравкин и двое внебрачных сыновей звезды. 28-летний наследник признался, что нормально относится к "появлению" братьев и не собирается претендовать на что-то большее, касательно вопроса о наследстве.Пианист Лука активно помогает своему талантливому родителю. Появившаяся в эфире киноактриса Лариса Лужина поддержала молодого человека и заявила его братьям: не стоит делать из Луки Затравкина злодея, так как у него нет никаких претензий к родственникам.