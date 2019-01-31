Звезда “Убойной силы” Владимир Зайцев увел женщину из семьи





Владимир Зайцев часто появляется на экране, также занимаясь озвучкой иностранных фильмов. Однако свою личную жизнь артист старался держать в тайне, так что многим поклонникам неизвестно, что отношения с женой Татьяной для звезды “Убойной силы” начались непросто. Хотя сам актер состоял в браке, идиллия их отношений с супругой давно пропала, и Зайцев часто задумывался о разводе. У его избранницы тоже имелась семья, также у нее росла дочь. Женщина изменила жизнь знаменитости, поэтому артист решил взять на себя ответственность и увести ее, поскольку чувствовал, что все у них серьезно.Татьяна не сразу оставила семью, а затем в течение пары лет влюбленные пытались доказать искренность своих чувств. Не обходилось без ссор, но в итоге Владимир Зайцев и его избранница связали себя узами брака, также у них родился сын. Спустя годы супруги не жалеют, что когда-то оставили свои семьи ради создания новой.