Звезда “Убойной силы” Владимир Зайцев увел женщину из семьи
Отечественный актер Владимир Зайцев, известный по участию в сериале “Убойная сила”, увел из семьи женщину. На момент знакомства с женой Татьяной оба они состояли в официальном браке.
Владимир Зайцев часто появляется на экране, также занимаясь озвучкой иностранных фильмов. Однако свою личную жизнь артист старался держать в тайне, так что многим поклонникам неизвестно, что отношения с женой Татьяной для звезды “Убойной силы” начались непросто. Хотя сам актер состоял в браке, идиллия их отношений с супругой давно пропала, и Зайцев часто задумывался о разводе. У его избранницы тоже имелась семья, также у нее росла дочь. Женщина изменила жизнь знаменитости, поэтому артист решил взять на себя ответственность и увести ее, поскольку чувствовал, что все у них серьезно.
Татьяна не сразу оставила семью, а затем в течение пары лет влюбленные пытались доказать искренность своих чувств. Не обходилось без ссор, но в итоге Владимир Зайцев и его избранница связали себя узами брака, также у них родился сын. Спустя годы супруги не жалеют, что когда-то оставили свои семьи ради создания новой.
Владимир Зайцев часто появляется на экране, также занимаясь озвучкой иностранных фильмов. Однако свою личную жизнь артист старался держать в тайне, так что многим поклонникам неизвестно, что отношения с женой Татьяной для звезды “Убойной силы” начались непросто. Хотя сам актер состоял в браке, идиллия их отношений с супругой давно пропала, и Зайцев часто задумывался о разводе. У его избранницы тоже имелась семья, также у нее росла дочь. Женщина изменила жизнь знаменитости, поэтому артист решил взять на себя ответственность и увести ее, поскольку чувствовал, что все у них серьезно.
Татьяна не сразу оставила семью, а затем в течение пары лет влюбленные пытались доказать искренность своих чувств. Не обходилось без ссор, но в итоге Владимир Зайцев и его избранница связали себя узами брака, также у них родился сын. Спустя годы супруги не жалеют, что когда-то оставили свои семьи ради создания новой.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:51