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Роскачество рассказало о выборе самого полезного для здоровья кефира

В Роскачестве рассказали, как не ошибиться с выбором кефира и приобрести самый качественный напиток. При выборе кефира специалисты советуют смотреть на его состав, срок годности, количество полезных витаминов и микроэлементов в нем, а также место, где был произведен продукт.
Роскачество рассказало о выборе самого полезного для здоровья кефира

Так, натуральный кефир состоит из пастеризованного молока и закваски живых бактерий. Если в нем присутствует заменитель молочного жира, то таковой продукт следует относить к категории молокосодержащих, поскольку он не соответствует стандартам техрегламента, по которым производится кефир. Кроме того, в среднем кефир хранится от 10 до 14 дней, и до 3 суток в стеклянной таре. Если производитель утверждает, что кефир может храниться месяц, значит, в его составе присутствуют искусственные эмульгаторы или растительные жиры.

Наиболее полезным 2,5-3,2-процентный кефир считается в первые дни после производства. Например, кефир, произведенный менее двух дней назад, на вкус не такой кислый и обладает слабительными свойствами. А вот кефир, которому уже более трех суток, имеет закрепляющие свойства и более кислый вкус. Среди полезных свойств кефира специалисты указали содержание в нем бифидо- и лактобактерий, витаминов группы D и B. В целом кефир не только усиливает иммунитет, но и улучшает микрофлору кишечника, поэтому его стоит употреблять во время курса приема антибиотиков.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:45

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