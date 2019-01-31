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В Омске трое детей несколько суток просидели рядом с трупом матери

В Омске трое детей от 5 лет до 5 месяцев несколько суток просидели рядом с трупом матери. Неблагополучная семья стояла на учёте у социальных служб.
В Омске трое детей несколько суток просидели рядом с трупом матери

30 января в Омске был обнаружен труп 24-летней многодетной матери. Нашёл тело социальный работник, которая время от времени проверяла квартиру, где жила неблагополучная семья. Во время очередного визита дверь открыл маленький сын погибший, рассказавший, что его мать спит. Соцработник осмотрела жильё, наткнувшись на тело женщины, смерть которой по неустановленной причине наступила несколько дней назад.

Практически трое суток троих детей от разных отцов никто из родственников и знакомых не навещал, и они были вынуждены находиться рядом с мёртвой мамой. После обращения по факту происшествия к правоохранительным органам Омска следствие начало проверку.

Отметим, что в России скончавшаяся омичка получила широкую известность после того, как в 19 лет стала героиней шоу на "Первом канале". Пригласили женщину на съёмки, когда в Сеть попала видеозапись, где последняя избивает свою 2-летнюю дочь.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:30

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